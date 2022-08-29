МИД Украины вызвал посла Турции из-за возможной переброски российских С-300

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции Ягмура Ахмета Гюльдера в связи с информацией о возможной переброске российских систем противовоздушной обороны С-300 из Сирии через Босфор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Украины .

Точицкий отметил, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года данное судно подпадает под определение военного корабля. Он также обратился с запросом о предоставлении официальной информации о грузе на Sparta II и о мерах, которые приняла Турция для предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны.

"Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что замглавы МИД Николай Точицкий выразил послу обеспокоенность в связи с информацией о перевозке судном Sparta II систем С-300 через пролив Босфор.

Напомним, ранее израильское издание Kan сообщило, что Россия могла вернуть свои зенитно-ракетные комплексы С-300, которые находились в Сирии. Эти системы могут использовать в войне против Украины.

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