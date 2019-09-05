МЗС України висловило протест через заяву представника канцелярії прем`єра Угорщини

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Дипломат використав неприпустиму риторику щодо "кризи громадянської війни" в України

Тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Крістіну Марфі 3 вересня запросили до Міністерства закордонних справ України, де їй висловили рішучий протест у зв’язку із неприпустимою заявою державного секретаря Канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Трістана Азбея 30 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

У міністерстві зазначають, що Азбей використав неприпустиму риторику, зокрема щодо "кризи громадянської війни" в Україні.

"Категорично неприйнятною для України є ситуація, коли високі посадові особи сусідньої держави називають триваючу з 2014 року збройну російську агресію проти України "громадянською війною", - заявили у МЗС.

В українському відомстві додали, що така заява не лише не відповідає дійсності, а й суперечить офіційній позиції країн-членів ЄС і НАТО, до яких належить також Угорщина.

"Санкції ЄС проти РФ запроваджені саме у зв’язку з цією агресією, і подібна підміна понять жодним чином не сприяє її припиненню", - наголошують у міністерстві.

Українська сторона розраховує на подальшу солідарність угорських партнерів у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України, а також звертає увагу на необхідність називати речі своїми іменами - саме збройна російська агресія проти України.

Нагадаємо, у липні тимчасово виконуючий обов'язки очільника Міністерства закордонних справ України Єгор Божок назвав причиною загострення у відносинах Києва та Будапешта політику угорського прем'єра Віктора Орбана.