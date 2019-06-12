МИД Украины ведет переговоры о визите Миятович в Крым

Министерство иностранных дел Украины пригласило комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович посетить аннексированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщил глава МИД Павел Климкин, сейчас ведомство работает над тем, чтобы представители международных организаций прибыли в Крым и увидели нарушение прав человека, которые там происходят.

"Сейчас мы пытаемся "затянуть" в оккупированный Крыму формально представителей международных организаций, чтобы они хотя бы посмотрели на нарушения прав человека, которые там происходят. Так же с международными гуманитарными организациями. Вот сейчас работаем на то, чтобы комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович приехала. Но не так, чтобы показали там "потемкинские" эти села, как они всегда делают. А только на наше приглашение. Разумеется с нашей территории и по программе, согласованной с нами", - заявил министр иностранных дел Украины.

Отметим, ранее в Офисе комиссара по правам человека подтвердили, что Дуня Миятович планирует посетить аннексированный полуостров.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинская делегация призвала комиссара по правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Дуню Миятович посетить украинских политзаключеных в России и оккупированом Крыму.

Кроме того, депутаты Верховной рады направили обращение к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович по поводу нарушения прав украинцев в России. В документе парламентарии призвали к более сбалансированной позиции в контексте нарушения прав украинцев в РФ.