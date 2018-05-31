МИД Украины уволило консула в Гамбурге из-за антисемитских заявлений

Приказ об увольнении Марущинця с должности и дипломатической службы выдан 30 мая

Министерство иностранных дел (МИД) Украины уволил консула Украины в Гамбурге Василия Марущинця из-за антисемитских заявлений. Об этом сообщает пресс-центр украинского внешнеполитического ведомства.

"Дисциплинарной комиссией по рассмотрению дисциплинарных дел Министерства иностранных дел Украины осуществлено дисциплинарное производство в форме служебного расследования, по результатам которого комиссия пришла к выводу, что действия Марущинця расцениваются как нарушение Присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы", - говорится в заявлении

Как сообщается, комиссия считает, что действия Марущинця являются "несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы" и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы. Приказ об увольнении Марущинця с должности и дипломатической службы выдано 30 мая.

"Копию дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), будет передано для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы", - добавили в МИД.

Напомним, что 14 мая 2018 года спикерка Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что работника генконсульства Украины в Гамбурге Василия Марущинця отстранили от обязанностей на время проверки его антисемитских публикаций в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что Марущинця размещает на своей странице в Facebook антисемитские высказывания.