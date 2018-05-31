МЗС України звільнило консула в Гамбурзі через антисемітські заяви

Консул розміщував на своїй сторінці у Facebook антисемітські висловлювання

Міністерство закордонних справ (МЗС) України звільнило консула України в Гамбурзі Василя Марущинця через антисемітські заяви. Про це повідомляє прес-центр українського зовнішньополітичного відомства.

"Дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ Міністерства закордонних справ України здійснено дисциплінарне провадження у формі службового розслідування, за результатами якого комісія дійшла висновку, що дії Марущинця розцінюються як порушення Присяги державного службовця, правил етичної поведінки державних службовців, дії, що шкодять авторитету державної служби", - йдеться у заяві.

Як повідомляється, комісія вважає, що дії Марущинця є "несумісними з дипломатичною діяльністю та принципами державної служби" та запропонувала застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади державної служби. Наказ про звільнення Марущинця з посади та дипломатичної служби видано 30 травня.

"Копію дисциплінарної справи та результатів службового розслідування, резонансні дії якого можуть містити ознаки кримінального злочину (розпалювання міжнаціональної ворожнечі), буде передано для подальшої правової оцінки до правоохоронних органів", - додали у МЗС.

Нагадаємо, що 14 травня 2018 року речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявила, що працівника генконсульства України в Гамбурзі Василя Марущинця відсторонили від обов'язків на час перевірки його антисемітських публікацій у соціальних мережах.

Раніше з’явилася інформація, що Марущинця розміщує на своїй сторінці у Facebook антисемітські висловлювання.