МИД Украины раскритиковал провокации российских войск в Приднестровье

Россию обвинили в нарушении взятых обязательств для урегулирование в Приднестровье

Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность перемещением российских войск в оккупированном Приднестровье (Молдова). Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

В частности, МИД выразил обеспокоенность действиями Российской Федерации, связанными с нарушением режима зоны безопасности приднестровского конфликта - несанкционированным перемещением 14 июня 2018 военной техники и вооружения Оперативной группы российских войск в Приднестровье.

"Невыполнение российской стороной взятых на себя обязательств подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении", - говорится в сообщении.

Украина последовательно поддерживает позицию правительства Молдовы о необходимости полного и безусловного вывода российских войск с территории страны, в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в ООН 22 июня обсудят резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья.