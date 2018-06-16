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МИД Украины раскритиковал провокации российских войск в Приднестровье

НовостиПолитика    16.06.2018 - 12:38
Фото: российские войска в Приднестровье (mil.ru)
Фото: российские войска в Приднестровье (mil.ru)

Россию обвинили в нарушении взятых обязательств для урегулирование в Приднестровье

Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность перемещением российских войск в оккупированном Приднестровье (Молдова). Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

В частности, МИД выразил обеспокоенность действиями Российской Федерации, связанными с  нарушением режима зоны безопасности приднестровского конфликта - несанкционированным перемещением 14 июня 2018 военной техники и вооружения Оперативной группы российских войск в Приднестровье.

"Невыполнение российской стороной взятых на себя обязательств подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении", - говорится в сообщении.

Украина последовательно поддерживает позицию правительства Молдовы о необходимости полного и безусловного вывода российских войск с территории страны, в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в ООН 22 июня обсудят резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья.  

 

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Теги публикации: МИД Украины, Российская Федерация, Приднестровье  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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