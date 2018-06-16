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МЗС України розкритикував провокації російських військ у Придністров'ї

НовиниПолітика    16.06.2018 - 12:38
Фото: російські війська в Придністров'ї (mil.ru)
Фото: російські війська в Придністров'ї (mil.ru)

Росію звинуватили в порушенні взятих зобов'язань для врегулювання в Придністров'ї

Міністерство закордонних справ України висловлює стурбованість переміщенням російських військ в окупованому Придністров'ї (Молдова). Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС.

Зокрема, МЗС висловив стурбованість діями Російської Федерації, пов'язаними з порушенням режиму зони безпеки придністровського конфлікту - несанкціонованим переміщенням 14 червня 2018 військової техніки та озброєння Оперативної групи російських військ у Придністров'ї.

"Невиконання російською стороною взятих на себе зобов'язань підриває довіру між учасниками переговорного процесу і створює атмосферу напруженості в регіональному вимірі", - йдеться в повідомленні.

Україна послідовно підтримує позицію уряду Молдови про необхідність повного і безумовного виведення російських військ з території країни, у відповідності з рішеннями Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ООН 22 червня обговорять резолюцію про виведення військ РФ з Придністров'я.

 

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Теги публікації: МЗС, Російська Федерація, Приднестровье  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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