МЗС України розкритикував провокації російських військ у Придністров'ї

Росію звинуватили в порушенні взятих зобов'язань для врегулювання в Придністров'ї

Міністерство закордонних справ України висловлює стурбованість переміщенням російських військ в окупованому Придністров'ї (Молдова). Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС.

Зокрема, МЗС висловив стурбованість діями Російської Федерації, пов'язаними з порушенням режиму зони безпеки придністровського конфлікту - несанкціонованим переміщенням 14 червня 2018 військової техніки та озброєння Оперативної групи російських військ у Придністров'ї.

"Невиконання російською стороною взятих на себе зобов'язань підриває довіру між учасниками переговорного процесу і створює атмосферу напруженості в регіональному вимірі", - йдеться в повідомленні.

Україна послідовно підтримує позицію уряду Молдови про необхідність повного і безумовного виведення російських військ з території країни, у відповідності з рішеннями Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ООН 22 червня обговорять резолюцію про виведення військ РФ з Придністров'я.