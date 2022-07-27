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В МИД Украины прокомментировали визит бельгийского министра в Крым

Фото: глава МИД Бельгии Хаджи Лабиб (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Посещение временно оккупированного Крымского полуострова возможно только при условии следования с материковой части Украины. Въезд с территории Российской Федерации является незаконным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя МИД Украины Олега Николенко.

Так Николенко ответил на запрос СМИ о визите новоназначенной главы Министерства иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб в Крым в 2021 году, когда она была журналисткой.

Спикер МИД Украины отметил, иностранные граждане должны придерживаться законодательства Украины и официальной позиции своего государства. Бельгия не признает аннексию Крыма со стороны России, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

"МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам в целях установления всех обстоятельств поездки и принятия решений относительно дальнейших двусторонних контактов", - подчеркнул Николенко.

В то же время он добавил, что Украина положительно отмечает заверения министерства Лабиб относительно дальнейшей поддержки Украины в ее борьбе против вооруженной агрессии России.

"Мы продолжим координацию позиций Украины и Бельгии в контексте введения новых санкций ЕС против России, а также предоставление Украине военной и финансовой помощи", - отметил представитель МИД.

Напомним, 11 июля посольство Бельгии возобновило свою работу в Киеве.

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