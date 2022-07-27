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В МЗС України прокоментували візит бельгійського міністра до Криму

Фото: глава МЗС Бельгії Хаджи Лабіб (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Відвідування тимчасово окупованого Кримського півострова можливе лише за умови слідування з материкової частини України. В’їзд з території Російської Федерації є незаконним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка.

Так Ніколенко відповів на запит ЗМІ про візит новопризначеної міністерки закордонних справ Бельгії Хаджи Лабіб до Криму в 2021 році, коли вона була журналісткою.

Речник МЗС України зазначив, іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своєї держави. Бельгія не визнає анексію Криму з боку Росії, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

"МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами задля встановлення всіх обставин поїздки та ухвалення рішень щодо подальших двосторонніх контактів", - наголосив Ніколенко.

Водночас він додав, що Україна позитивно відзначає запевнення міністерки Лабіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії Росії.

"Ми продовжимо координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС проти Росії, а також надання Україні військової та фінансової допомоги", - зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, 11 липня посольство Бельгії відновило свою роботу в Києві.

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