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Интервью

ЕС не признает предстоящие выборы в РФ на территории Крыма

НовостиПолитика    16.03.2018 - 00:25
Фото: Жоао Вале де Алмейда (en.wikipedia.org)
Фото: Жоао Вале де Алмейда (en.wikipedia.org)

ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Представитель ЕС в ООН Жоао Вале де Алмейда заявил, что Евросоюз  не признает предстоящие президентские выборы в РФ на территории оккупированного Крыма.  Об этом Жоао Вале де Алмейда заявил в ходе специального заседания Совета безопасности ООН относительно ситуации в Крыму.

"Европейский Союз также не признает проведение выборов Россией на территории полуострова", - сказал представитель ЕС в ООН.

Он также заверил, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, ранее представитель США в ООН Келли Керри заявила, что нет смысла обсуждать послабление санкций, пока Россия не покажет готовность предпринять какие-то шаги для урегулирования кризиса.

Так, Келли отметила, что США не намерены снимать санкции с РФ до тех пор, пока последней не будут предприняты соответствующие шаги для урегулирования конфликта.

Также заместитель главы МИД Елена Зеркаль призвала усилить санкции в отношении РФ на заседании.

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Теги: Евросоюз, Российская Федерация, выборы
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