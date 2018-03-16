ЕС не признает предстоящие выборы в РФ на территории Крыма

Представитель ЕС в ООН Жоао Вале де Алмейда заявил, что Евросоюз не признает предстоящие президентские выборы в РФ на территории оккупированного Крыма. Об этом Жоао Вале де Алмейда заявил в ходе специального заседания Совета безопасности ООН относительно ситуации в Крыму.

"Европейский Союз также не признает проведение выборов Россией на территории полуострова", - сказал представитель ЕС в ООН.

Он также заверил, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, ранее представитель США в ООН Келли Керри заявила, что нет смысла обсуждать послабление санкций, пока Россия не покажет готовность предпринять какие-то шаги для урегулирования кризиса.

Так, Келли отметила, что США не намерены снимать санкции с РФ до тех пор, пока последней не будут предприняты соответствующие шаги для урегулирования конфликта.

Также заместитель главы МИД Елена Зеркаль призвала усилить санкции в отношении РФ на заседании.