МЗС України закликає посилювати санкції проти Росії до деокупації Криму

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство посилювати санкції проти Росії до повної деокупації Криму. Про це в Twitter повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"16.03 - 4 роки з часу нелегітимного референдуму в АРК та спроби незаконної анексії. Злочин РФ. Санкції слід посилювати до повної деокупації", - зазначила Беца.

16.03 -4 роки з часу нелегітимного референдуму в АРК та спроби незаконної анексії. Злочин РФ. Санкції слід посилювати до повної деокупації — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 16, 2018

Нагадаємо, раніше представник Європейського союзу в ООН Жоао Вале де Алмейда заявив, що Євросоюз не визнає майбутні президентські вибори в РФ на території окупованого Криму.

"Європейський союз не визнає проведення виборів Росією на території півострова", - заявив представник ЄС в ООН. Він також запевнив, що ЄС підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

До цього представник США в ООН Келлі Керрі заявила, що немає сенсу обговорювати послаблення санкцій, поки Росія не покаже готовність зробити якісь кроки для врегулювання кризи.