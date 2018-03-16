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МЗС України закликає посилювати санкції проти Росії до деокупації Криму

НовиниПолітика    16.03.2018 - 10:26
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

З дня "референдуму" у Криму і початку окупації минуло чотири роки

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство посилювати санкції проти Росії до повної деокупації Криму. Про це в Twitter повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"16.03 - 4 роки з часу нелегітимного референдуму в АРК та спроби незаконної анексії. Злочин РФ. Санкції слід посилювати до повної деокупації", - зазначила Беца.

 

Нагадаємо, раніше представник Європейського союзу в ООН Жоао Вале де Алмейда заявив, що Євросоюз не визнає майбутні президентські вибори в РФ на території окупованого Криму.

"Європейський союз не визнає проведення виборів Росією на території півострова", - заявив представник ЄС в ООН. Він також запевнив, що ЄС підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

До цього представник США в ООН Келлі Керрі заявила, що немає сенсу обговорювати послаблення санкцій, поки Росія не покаже готовність зробити якісь кроки для врегулювання кризи.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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США розширили санкції щодо Росії
Темы: Санкції проти РФ    Теги: МЗС, Російська Федерація, Крим, Санкції
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