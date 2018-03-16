МЗС України закликає посилювати санкції проти Росії до деокупації Криму

З дня "референдуму" у Криму і початку окупації минуло чотири роки
Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство посилювати санкції проти Росії до повної деокупації Криму. Про це в Twitter повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.
"16.03 - 4 роки з часу нелегітимного референдуму в АРК та спроби незаконної анексії. Злочин РФ. Санкції слід посилювати до повної деокупації", - зазначила Беца.
16.03 -4 роки з часу нелегітимного референдуму в АРК та спроби незаконної анексії. Злочин РФ. Санкції слід посилювати до повної деокупації— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 16, 2018
Нагадаємо, раніше представник Європейського союзу в ООН Жоао Вале де Алмейда заявив, що Євросоюз не визнає майбутні президентські вибори в РФ на території окупованого Криму.
"Європейський союз не визнає проведення виборів Росією на території півострова", - заявив представник ЄС в ООН. Він також запевнив, що ЄС підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
До цього представник США в ООН Келлі Керрі заявила, що немає сенсу обговорювати послаблення санкцій, поки Росія не покаже готовність зробити якісь кроки для врегулювання кризи.