МИД Украины призвало воздержаться от поездок в 11 стран

Министерство иностранных дел Украины призвало воздержаться от поездок в 11 стран из-за распространения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, максимально осторожно нужно относиться к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею, Японию.

"У меня есть сейчас призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют или уже запланировали, но еще не поехали в туристическую поездку. Министерство иностранных дел призывает вас воздержаться от туристических поездок в страны, пораженные коронавирусом. Особенно это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан - это Египет, Таиланд и другие", - сказал Кулеба.

Напомним, Кулеба заявил, что пока известно о 5 случаях заражения коронавирусом среди украинцев заграницей. По его словам, большинство больных на коронавирус украинцев находится в Японии. По состоянию на сейчас нам известно об 1 гражданине в Италии. Еще четверо в Японии.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство иностранных дел объявило подготовку второго этапа эвакуации граждан Украины из Китая.

По состоянию на утро 12 марта в Италии зафиксировано более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом. От вируса умерли 827 человек. В Японии подтверждена 639 заражений с 16 смертельными случаями.