"Страна кривых зеркал". Россия создала псевдореспублики и сама себе назначила "послов", - МИД

Главари псевдореспублик на оккупированных территориях Донецкой и Лугаской обастей заявили о назначении своих "послов" в России. Таких "дипломатов", как и всех предателей, ждет строжайшая ответственность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.
Николенко назвал Россию "страной кривых зеркал", которая сначала создала псевдореспулики, а потом сама себе назначила "послов".
"Этих "дипломатов" будет ждать строжайшая ответственность. Так же как и остальных предателей", - подчеркнул Николенко.
Напомним, сегодня стало известно о назначении "послом" от так называемой "ЛНР" в России бывшего пресс-секретаря Виктора Януковича - Родиона Мирошника.
Отметим, также своего "посла" назначили и в "ДНР".
Как сообщало РБУ-Украина, за несколько дней до вторжения в Украину Владимир Путин официально признал так называемые "ЛДНР".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.