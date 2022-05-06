"Страна кривых зеркал". Россия создала псевдореспублики и сама себе назначила "послов", - МИД

Главари псевдореспублик на оккупированных территориях Донецкой и Лугаской обастей заявили о назначении своих "послов" в России. Таких "дипломатов", как и всех предателей, ждет строжайшая ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко .

Николенко назвал Россию "страной кривых зеркал", которая сначала создала псевдореспулики, а потом сама себе назначила "послов".

"Этих "дипломатов" будет ждать строжайшая ответственность. Так же как и остальных предателей", - подчеркнул Николенко.