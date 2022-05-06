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"Страна кривых зеркал". Россия создала псевдореспублики и сама себе назначила "послов", - МИД

Фото: МИД Украины отреагировал на назначение "послов ЛДНР" в России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главари псевдореспублик на оккупированных территориях Донецкой и Лугаской обастей заявили о назначении своих "послов" в России. Таких "дипломатов", как и всех предателей, ждет строжайшая ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

Николенко назвал Россию "страной кривых зеркал", которая сначала создала псевдореспулики, а потом сама себе назначила "послов".

"Этих "дипломатов" будет ждать строжайшая ответственность. Так же как и остальных предателей", - подчеркнул Николенко.

Напомним, сегодня стало известно о назначении "послом" от так называемой "ЛНР" в России бывшего пресс-секретаря Виктора Януковича - Родиона Мирошника.

Отметим, также своего "посла" назначили и в "ДНР".

Как сообщало РБУ-Украина, за несколько дней до вторжения в Украину Владимир Путин официально признал так называемые "ЛДНР".

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