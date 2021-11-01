МИД Украины ответил Лаврову: прекратите наконец мыслить категориями войны

Как подчеркнул представитель МИД, за 7 лет жители оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно "российских силовых действий, горя и разрухи".

"Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А РФ игнорирует их под разными предлогами. Призываем РФ наконец прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестное выполнения ею договоренностей саммита лидеров нормандского формата, достигнутых в Париже в декабре 2019 года", - заявил он.

Николенко пояснил, что речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины и выполнении других положений итогового документа.

"Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву. Мы готовы к дальнейшей встрече в нормандском формате без предпосылок, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия", - добавил представитель МИД.

Пресс-секретарь министерства отметил, что в то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено договоренностями о прекращении огня на Донбассе.