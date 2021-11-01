ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

МИД Украины ответил Лаврову: прекратите наконец мыслить категориями войны

Новина українською →
Киев, Понедельник 01 ноября 2021 16:42
МИД Украины ответил Лаврову: прекратите наконец мыслить категориями войны Фото: МИД ответил на очередные обвинения России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российская Федерация должна наконец прекратить мыслить категориями войны и начать выполнять взятые на себя обязательства. Украина же со своей стороны пытается втянуть Россию в дипломатический процесс, а не в "силовые действия", как заявил глава российского МИДа.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Как подчеркнул представитель МИД, за 7 лет жители оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно "российских силовых действий, горя и разрухи".

"Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А РФ игнорирует их под разными предлогами. Призываем РФ наконец прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестное выполнения ею договоренностей саммита лидеров нормандского формата, достигнутых в Париже в декабре 2019 года", - заявил он.

Николенко пояснил, что речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины и выполнении других положений итогового документа.

"Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву. Мы готовы к дальнейшей встрече в нормандском формате без предпосылок, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия", - добавил представитель МИД.

Пресс-секретарь министерства отметил, что в то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено договоренностями о прекращении огня на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Лавров МИД РФ
NEWS
Зеленский встретился с Меркель: говорили об урегулировании конфликта на Донбассе
Зеленский встретился с Меркель: говорили об урегулировании конфликта на Донбассе
DAILY
Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше