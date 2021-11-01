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МЗС України відповіло Лаврову: припиніть нарешті мислити категоріями війни

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 16:42
МЗС України відповіло Лаврову: припиніть нарешті мислити категоріями війни Фото: МЗС відповіло на чергові звинувачення Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російська Федерація повинна нарешті припинити мислити категоріями війни та почати виконувати взяті на себе зобов'язання. Україна ж зі свого боку намагається втягнути Росію в дипломатичний процес, а не у "силові дії", як заявив глава російського МЗС.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

Як наголосив представник МЗС, за 7 років мешканці окупованих територій Донбасу вже побачили достатньо "російських силових дій, горя і розрухи".

"Саме тому наша держава постійно пропонує кроки задля зрушення з місця мирного врегулювання. А РФ ігнорує їх під різними приводами. Закликаємо РФ нарешті припинити мислити категоріями війни. Очікуємо на добросовісне виконання нею домовленостей саміту лідерів нормандського формату, досягнутих в Парижі в грудні 2019 року", - заявив він.

Ніколенко пояснив, що мова про відведення сил і засобів від лінії розмежування, дотримання режиму припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, гарантування безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України та виконання інших положень підсумкового документа.

"Україна прагне миру, справедливості і поваги до міжнародного права. Ми готові до подальшої зустрічі в нормандському форматі без передумов, аби рухатися далі. Сподіваємось, що на таку зустріч погодиться і Росія", - додав представник МЗС.

Прес-секретар міністерства зазначив, що водночас українська сторона залишає за собою право відповіді на наступальні дії, обстріли, збройні провокації, як це передбачено домовленостями про припинення вогню на Донбасі.

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