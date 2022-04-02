В МИД Украины отреагировали на попытки РФ использовать экспорт продовольствия как оружие

Сообщается, что официальный представитель России откровенно называл экспорт продовольствия оружием. Фактически, подтверждая статус РФ как страны-агрессора не только в военном и энергетическом, но и в продовольственном измерении.

"Заявление является очередным свидетельством деструктивных действий РФ, которые, в частности, нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) - гарантирования продовольственной безопасности и преодоления голода", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что заявление экспрезидента РФ является сознательной манипуляцией, ведь:

в 2020 году РФ импортировала только из ЕС, США и Канады пищевой и аграрной продукции на сумму минимум в 6,82 млрд долларов США (а не "ничего", как считает заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации);

по объемам производства зерна Россию превосходят не только Китай и Индия, как заявляет Медведев, но и США, ЕС и Бразилия;

если Россия перенаправит свои товарные потоки из одних стран в другие, это не повлияет на мировой баланс зерновых и насыщенность рынков.

На мировые цены на продовольствие влияет блокирование Россией отгрузок из украинских портов, минирование судоходных путей, блокирование посевных работ в Украине из-за проведения военных действий и сознательное уничтожение украинской сельхозтехники и инфраструктуры.