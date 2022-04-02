В МИД Украины отреагировали на попытки РФ использовать экспорт продовольствия как оружие

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил мировому сообществу использованием ограничения экспорта российской аграрной продукции в "недружественные" страны. В МИД Украины отметили, что данное заявление нарушает основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.
Сообщается, что официальный представитель России откровенно называл экспорт продовольствия оружием. Фактически, подтверждая статус РФ как страны-агрессора не только в военном и энергетическом, но и в продовольственном измерении.
"Заявление является очередным свидетельством деструктивных действий РФ, которые, в частности, нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) - гарантирования продовольственной безопасности и преодоления голода", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что заявление экспрезидента РФ является сознательной манипуляцией, ведь:
На мировые цены на продовольствие влияет блокирование Россией отгрузок из украинских портов, минирование судоходных путей, блокирование посевных работ в Украине из-за проведения военных действий и сознательное уничтожение украинской сельхозтехники и инфраструктуры.
Ранее мы сообщали, что Медведев назвал условия завершения войны с Украиной.
Также мы писали, что Медведев заявил, что Россия при угрозе может применить ядерное оружие.
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