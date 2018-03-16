МЗС України засуджує провдення виборів РФ в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ (МЗС) України рішуче засуджує рішення російської окупаційної адміністрації провести 18 березня 2018 року вибори президента Російської Федерації (РФ) на тимчасово окупованих Росією територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Організація і проведення незаконного голосування в тимчасово окупованих АР Крим та м. Севастополі є черговим кроком з реалізації стратегії Кремля, спрямованої на легітимізацію наслідків агресії проти України. Це грубо порушує фундаментальні принципи і норми міжнародного права, зобов’язання РФ за міжнародними договорами, сторонами яких є Україна і РФ, законодавство України, а також суперечить Статуту ООН, резолюціям Генеральної Асамблеї ООН", - йдеться у заяві МЗС.

Наголошується, що результати незаконного голосування не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством.

"Більше того, незаконне голосування на тимчасово окупованій території України спотворить результати виборів в Російській Федерації в цілому і, таким чином, поставить під серйозний сумнів їхню легітимність", - зазначають у МЗС.

У відомстві висловили вдячність міжнародним спостерігачам за рішення не брати участь у спостереженні за незаконним виборчим процесом.

"Україна поновлює свою категоричну вимогу до Російської Федерації припинити збройну агресію проти нашої держави та деокупувати захоплені нею українські території, вивівши звідти свої війська", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо, служба безпеки України (СБУ) попереджає громадян України про кримінальну відповідальність за участь в організації та сприяння проведенню незаконних виборів президента РФ на тимчасово анексованій території Автономної Республіки Крим.

12 березня високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні також заявила, що ЄС не визнає вибори в Криму.