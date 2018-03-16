СБУ предупреждает украинцев об уголовной ответственности за содействие выборам РФ в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) предупреждает граждан Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента Российской Федерации (РФ) на временно аннексированной территории Автономной Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам уголовного производства установлено, что отдельные граждане Украины по предварительному сговору между собой осуществляют организацию на временно аннексированной территории Украины - Автономной Республике Крым - незаконных выборов президента РФ. Своими действиями они сознательно оказывают помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины, направленной в ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении.

В частности, расследуется незаконная деятельность председателя так называемой центральной избирательной комиссии на временно аннексированной территории АР Крым в проведении незаконных выборов на территории украинского полуострова. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении.

Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает всех лиц, причастных к содействию псевдовыборам, организованным оккупационными властями.

"СБУ призывает всех граждан Украины, которые временно проживают в аннексированном Крыму, воздержаться от участия в незаконных выборах президента РФ", - резюмирует пресс-служба.

Напомним, 14 марта президент Украины Петр Порошенко после встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом заявил, что Австрия не признает выборы Российской Федерации в оккупированном Крыму.

В свою очередь, 12 марта высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает выборы в Крыму.