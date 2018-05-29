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Интервью

МИД Украины осудил признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии

НовостиПолитика    29.05.2018 - 17:50
Иллюстративное фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии

Министерство иностранных дел (МИД) Украины осудило признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил глава ведомства Павел Климкин в Twitter.

"Решительно осуждаю признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии. Мы остаемся верными поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим бок о бок с нашими грузинскими друзьями. Стая союзников РФ всем давно известна", - сообщил Климкин.

Напомним, сегодня, 29 мая, сообщалось, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В свою очередь Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией. 

В Грузии сообщили, что в результате манипулирования со стороны России, сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия).

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Теги публикации: МИД Украины, Грузия, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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