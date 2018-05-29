МИД Украины осудил признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии

Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии

Министерство иностранных дел (МИД) Украины осудило признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил глава ведомства Павел Климкин в Twitter.

"Решительно осуждаю признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии. Мы остаемся верными поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим бок о бок с нашими грузинскими друзьями. Стая союзников РФ всем давно известна", - сообщил Климкин.

Рішуче засуджую визнання сирійським режимом незалежності Абхазії та Південної Осетії. Ми залишаємося вірними підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії та незмінно стоїмо пліч-о-пліч з нашими грузинськими друзями. Зграя союзників #РФ всім давно відома. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 29, 2018

Напомним, сегодня, 29 мая, сообщалось, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В свою очередь Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

В Грузии сообщили, что в результате манипулирования со стороны России, сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия).