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МЗС України засудило визнання Сирією незалежності Абхазії і Південної Осетії

НовиниПолітика    29.05.2018 - 17:50
Ілюстративне фото: МЗС України (РБК-Україна)
Ілюстративне фото: МЗС України (РБК-Україна)

Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії

Міністерство закордонних справ (МЗС) України засудило визнання сирійським режимом незалежності Абхазії і Південної Осетії. Про це заявив глава відомства Павло Клімкін в Twitter.

"Рішуче засуджую визнання сирійським режимом незалежності Абхазії та Південної Осетії. Ми залишаємося вірними підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії та незмінно стоїмо пліч-о-пліч з нашими грузинськими друзями. Зграя союзників РФ всім давно відома", - повідомив Він.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, повідомлялося, що Сирія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії. В свою чергу Грузія почала процедуру щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією.

У Грузії повідомили, що в результаті маніпулювання з боку Росії, сирійський режим прийняв незаконне рішення і в порушення принципів міжнародного права визнав незалежність Абхазії і Цхинвальського регіону (Південна Осетія).

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Теги публікації: МЗС, Грузія, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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