МЗС України засудило визнання Сирією незалежності Абхазії і Південної Осетії

Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії

Міністерство закордонних справ (МЗС) України засудило визнання сирійським режимом незалежності Абхазії і Південної Осетії. Про це заявив глава відомства Павло Клімкін в Twitter.

"Рішуче засуджую визнання сирійським режимом незалежності Абхазії та Південної Осетії. Ми залишаємося вірними підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії та незмінно стоїмо пліч-о-пліч з нашими грузинськими друзями. Зграя союзників РФ всім давно відома", - повідомив Він.

Рішуче засуджую визнання сирійським режимом незалежності Абхазії та Південної Осетії. Ми залишаємося вірними підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії та незмінно стоїмо пліч-о-пліч з нашими грузинськими друзями. Зграя союзників #РФ всім давно відома. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 29, 2018

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, повідомлялося, що Сирія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії. В свою чергу Грузія почала процедуру щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією.

У Грузії повідомили, що в результаті маніпулювання з боку Росії, сирійський режим прийняв незаконне рішення і в порушення принципів міжнародного права визнав незалежність Абхазії і Цхинвальського регіону (Південна Осетія).