МИД Украины осудил приговоры фигурантам дела "26 февраля" в Крыму

Украина может использовать данные приговоры как доказательство преступлений РФ
Министерство иностранных дел Украины осудил приговоры фигурантам дела "26 февраля" в оккупированном Крыму. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.
"Решительно осуждаем ничтожные приговоры незаконных судов оккупанта по делу "26 февраля". Еще одно доказательство преступлений РФ для представления в международные суды", - отметила Беца.
Рішуче засуджуємо нікчемні вироки незаконних судів окупанта у справі "26 лютого". Ще один доказ злочинів РФ для подання в міжнародні суди— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 19, 2018
Отметим, сегодня подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил Али Асанова и Мустафу Дегерменджи к 4,5 годам условно, Арсена Юнусова и Эскендера Кантемирова - к 4 годам условно, Эскендера Эмирвалиева - к 3,5 годам условно с испытательным сроком 3 года каждому.
Напомним, ранее Украина выразила Российской Федерации протест по факту задержания крымских татар.