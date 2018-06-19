Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

МИД Украины осудил приговоры фигурантам дела "26 февраля" в Крыму

НовостиПолитика    19.06.2018 - 15:34
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)

Украина может использовать данные приговоры как доказательство преступлений РФ

Министерство иностранных дел Украины осудил приговоры фигурантам дела "26 февраля" в оккупированном Крыму. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Решительно осуждаем ничтожные приговоры незаконных судов оккупанта по делу "26 февраля". Еще одно доказательство преступлений РФ для представления в международные суды", - отметила Беца.

 

Отметим, сегодня подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил Али Асанова и Мустафу Дегерменджи к 4,5 годам условно, Арсена Юнусова и Эскендера Кантемирова - к 4 годам условно, Эскендера Эмирвалиева - к 3,5 годам условно с испытательным сроком 3 года каждому.

Напомним, ранее Украина выразила Российской Федерации протест по факту задержания крымских татар.  

 

США по-прежнему выступают за деоккупацию и возвращение Крыма Украине, - Госдеп
Теги публикации: МИД Украины, Крым, приговор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь