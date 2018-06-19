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МЗС України засудив вирок фігурантам справи "26 лютого" в Криму

НовиниПолітика    19.06.2018 - 15:34
Фото: Мар'яна Беца (РБК-Україна)
Фото: Мар'яна Беца (РБК-Україна)

Україна може використати дані вироки як доказ злочинів РФ

Міністерство закордонних справ України засудив вирок фігурантам справи "26 лютого" в окупованому Криму. Про це у Twitter повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"Рішуче засуджуємо нікчемні вироки незаконних судів окупанта у справі "26 лютого". Ще один доказ злочинів РФ для подання в міжнародні суди", - зазначила Беца.

 

Зазначимо, сьогодні підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив Алі Асанова і Мустафу Дегерменджи до 4,5 років умовно, Арсена Юнусова і Ескендера Кантемірова - до 4 років умовно, Ескендера Емірвалієва - до 3,5 років умовно з випробувальним терміном 3 роки кожному.

Нагадаємо, раніше Україна висловила Російської Федерації протест за фактом затримання кримських татар.

 

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Теги публікації: МЗС, Крим, приговор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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