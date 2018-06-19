МЗС України засудив вирок фігурантам справи "26 лютого" в Криму

Україна може використати дані вироки як доказ злочинів РФ
Міністерство закордонних справ України засудив вирок фігурантам справи "26 лютого" в окупованому Криму. Про це у Twitter повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.
"Рішуче засуджуємо нікчемні вироки незаконних судів окупанта у справі "26 лютого". Ще один доказ злочинів РФ для подання в міжнародні суди", - зазначила Беца.
Рішуче засуджуємо нікчемні вироки незаконних судів окупанта у справі "26 лютого". Ще один доказ злочинів РФ для подання в міжнародні суди— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 19, 2018
Зазначимо, сьогодні підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив Алі Асанова і Мустафу Дегерменджи до 4,5 років умовно, Арсена Юнусова і Ескендера Кантемірова - до 4 років умовно, Ескендера Емірвалієва - до 3,5 років умовно з випробувальним терміном 3 роки кожному.
Нагадаємо, раніше Україна висловила Російської Федерації протест за фактом затримання кримських татар.