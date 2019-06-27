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МИД Украины назвал условия сотрудничества с новым генсеком Совета Европы

Новости » Политика    27.06.2019 - 20:57
МИД Украины назвал условия сотрудничества с новым генсеком Совета Европы
Фото: Мария Пейчинович-Бурич (flickr.com unisgeneva)

Пейчинович-Бурич вступает в должность осенью

Министерство иностранных дел Украины назвало условия сотрудничества с новым генеральным секретарем Совета Европы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, новоизбранная генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич (Хорватия) вступает в должность осенью этого года.

"Ожидаем конкретные шаги генерального секретаря для обеспечения выполнения Россией требований, содержащихся в решениях Совета Европы о прекращении российской агрессии против Украины, в том числе об освобождении незаконно захваченных украинских моряков, украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в оккупированном Крыму и на территории РФ, прекращении системных преследований крымских татар и снятии запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на временно оккупированном полуострове", - заявили в МИД.

Министерство также предлагает новой руководительнице Секретариата СЕ разработать новую стратегию эффективного управления человеческими, финансовыми и административными ресурсами организации, которые позволят избавиться расточительности.

"Призываем к конструктивному сотрудничеству и взаимодействию генсекретаря с Комитетом министров Совета Европы и его председательством, которое осуществляет политическое руководство организацией. В таком понимании МИД Украины готов сотрудничать с новым генсекретарем в создании условий для того, чтобы Совет Европы смог получить шанс на путь к восстановлению авторитета. МИД будет тесно сотрудничать с последующим председательством Грузии в Комитете министров СЕ для достижения этих целей", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, комитет Верховной рады Украины по иностранным делам в ходе заседание 1 июля рассмотрит приостановление участия постоянной делегации ВР Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как писало РБК-Украина ранее, украинская делегация приостановливает свое участие в ПАСЕ в знак протеста против возвращения России.

Так, ПАСЕ вернула российскую делегацию с полными правами.

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