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МЗС України назвало умови співпраці з новим генсеком Ради Європи

Новини » Політика    27.06.2019 - 20:57
МЗС України назвало умови співпраці з новим генсеком Ради Європи
Фото: Марія Пейчіновіч-Бурич (flickr.com unisgeneva)

Пейчинович-Бурич вступає на посаду восени

Міністерство закордонних справ України назвало умови співпраці з новим генеральним секретарем Ради Європи. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Так, новообрана генсек Ради Європи пані Марія Пейчинович-Бурич (Хорватія) вступає на посаду восени цього року.

"Очікуємо на конкретні кроки генерального секретаря задля забезпечення виконання Росією вимог, що містяться у рішеннях Ради Європи щодо припинення російської агресії проти України, в тому числі щодо звільнення незаконно захоплених українських моряків, українських політичних в’язнів, які незаконно утримуються в окупованому Криму та на території РФ, припинення системних переслідувань кримських татар та зняття заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на тимчасово окупованому півострові", - заявили в МЗС.

Міністерство також пропонує новій очільниці Секретаріату РЄ розробити нову стратегію ефективного управління людськими, фінансовими та адміністративними ресурсами організації, що дозволять позбавитися марнотратства.

"Закликаємо до конструктивної співпраці і взаємодії Генсекретаря з Комітетом міністрів Ради Європи та його головуванням, яке здійснює політичне керівництво організацією. У такому розумінні МЗС України готове співпрацювати з новою генсекретарем у створенні умов для того, щоб Рада Європи змогла отримати шанс на шлях до відновлення авторитету. МЗС буде тісно співпрацювати із наступним головуванням Грузії у Комітеті міністрів РЄ для досягнення цих цілей", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, комітет Верховної ради України у закордонних справах в ході засідання 1 липня розгляне призупинення участі постійної делегації ВР України в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як писало РБК-Україна раніше, українська делегація призупиняє свою участь у ПАРЄ в знак протесту проти повернення Росії.

Так, ПАРЄ повернула російську делегацію з повними правами.

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