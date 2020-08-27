МИД Украины направил ноту протеста России из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало нота протеста Российской Федерации в связи с визитом российского президента в Крым. Визит Путина на крымский полуостров начался 27 августа.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве отметили, что рассматривают этот визит, как и все предыдущие поездки российских чиновников в Крым, как грубое нарушение Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина.

"Строительство дороги, как и любые другие действия оккупационных властей, никоим образом не могут изменить конституционно закрепленный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украина будет последовательно работать над расширением национальных и международных санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к противоправной деятельности на временно оккупированных территориях АР Крым и Севастополь.

Напомним, 27 августа Владимир Путин приехал в Крым для открытия новой трассы Таврида, которая соединяет Керчь и Севастополь.

Ранее сообщалось, что Украина выразила протест МИД России из-за отправки на Донбасс "гумконвоя".