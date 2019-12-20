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В МИД Украины надеются на освобождение украинских пленных до 31 декабря

Новости » Политика     20.12.2019 - 11:19
В МИД Украины надеются на освобождение украинских пленных до 31 декабря
Фото: Василий Боднар (УНИАН)

Ранее представители ОРДЛО перенесли видеоконференцию касательно обмена пленными

В Министерстве иностранных дел Украины надеются на освобождение украинских пленных до 31 декабря. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, есть надежда, что результаты видеоконференции между Киевом и боевиками ОРДЛО приведут к освобождению пленных.

"Я надеюсь, что результаты скайп-конференции приведут к освобождению наших заложников, и что ребята будут дома. Над этим работает переговорная группа. Нет никакой измены. Работа ведется, я думаю, мы эту работу закончим", - заявил Боднар.

Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма сообщил, что на 20 декабря запланирована видеоконференция, в ходе которой участники минских переговоров обсудят обмен пленными. В ОРДЛО позже отказались от этой видеоконференции и перенесли ее на 23 декабря.

Также РБК-Украина писало, что обмен пленными между Киевом и так называемыми "ЛДНР" задерживается из-за отказа около 40 заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области.

Среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в ОРДЛО, так и те, кто желает отбыть срок заключения и закрыть вопрос уголовного преследования.

Видеоконференция ТКГ по обмену пленными состоится в понедельник Обмен пленными: часть заключенных отказываются возвращаться в "ЛДНР"
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