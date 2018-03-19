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МИД требует от России освободить украинского активиста Балуха

НовостиПолитика    19.03.2018 - 12:59
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)

Активиста Балуха незаконно осудили в аннексированном Крыму по политическим мотивам

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить украинского активиста Владимира Балуха, незаконно осужденного в аннексированном Крыму. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

"В который раз требуем от оккупанта освободить В.Балуха, незаконно осужденного по политическим мотивам. Фактически - за флаг Украины", - написала она.

Отметим, 14 марта, "суд" в оккупированном Крыму изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. Так, на заседании "Верховного суда" Крыма судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор изменили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении. При этом "суд" отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых не допросили в ходе судебного следствия. Также было отказано в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский активист Владимир Балух объявил голодовку.

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Теги: МИД Украины, Российская Федерация, Марьяна Беца
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