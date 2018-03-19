МЗС вимагає від Росії звільнити українського активіста Балуха

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити українського активіста Володимира Балуха, незаконно засудженого в анексованому Криму. Про це заявила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у Twitter.

"Вкотре вимагаємо від окупанта звільнити В.Балуха, незаконно засудженого за політичними мотивами. Фактично - за прапор України", - написала вона.

Вкотре вимагаємо від окупанта звільнити В.Балуха,незаконно засудженого за політ мотивами. Фактично-за прапор України https://t.co/IWTGgemubC — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 19, 2018

Зазначимо, 14 березня, "суд" в окупованому Криму змінив вирок українському активісту Володимиру Балуху. Так, на засіданні "Верховного суду" Криму суддя Тимур Слезко виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв'язку з цим вирок змінили до трьох років і п'яти місяців позбавлення волі в колонії-поселенні. При цьому "суд" відмовив у задоволенні клопотань про виклик свідків, яких не допитали під час судового слідства. Також було відмовлено в проведенні додаткових експертиз, витребування додаткових документів та здійсненні аудіозапису силами суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український активіст Володимир Балух оголосив голодування.