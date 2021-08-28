UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МИД: среди эвакуированных сегодня из Кабула - 80 украинцев

Автор: Инна Собора

Сегодня, 28 августа, тремя самолетами в Украину прибыло около 360 эвакуированных из Афганистана. Среди них примерно 80 граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Евгения Енина в ходе брифинга в аэропорту.

Он отметил, что точные данные по эвакуированных обнародуют после процедуры проверки документов.

"Сегодня планируется посадка трех бортов, где есть около 360 человек. По предварительной информации Министерства обороны, на борту 80 граждан Украины. Есть граждане, которые имеют вид на жительство в Украине", - пояснил Енин.

Ранее в ОП заявили, что Украина эвакуировала всех своих граждан, заявивших о желании выехать из Афганистана.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныАфганистан