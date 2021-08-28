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МЗС: серед евакуйованих сьогодні з Кабула - 80 українців

Автор: Инна Собора

Сьогодні, 28 серпня, трьома літаками в Україну прибуло близько 360 евакуйованих з Афганістану. Серед них приблизно 80 громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву замміністра закордонних справ Євгена Єніна в ході брифінгу в аеропорту.

Він зазначив, що точні дані щодо евакуйованих оприлюднять після процедури перевірки документів.

"Сьогодні планується посадка трьох бортів, де є близько 360 людей. За попередньою інформацією Міністерства оборони, на борту 80 громадян України. Є громадяни, які мають посвідки на постійне проживання в Україні", - пояснив Єнін.

Раніше в ОП заявили, що Україна евакуювала всіх своїх громадян, які заявили про бажання виїхати з Афганістану.

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МЗСАфганистан