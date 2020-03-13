МИД советует украинцам воздержаться от визитов в Грецию

Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам относительно визита в Грецию из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД.

Так, гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в охваченные коронавирусом регионы Западной Греции, а именно Илиа и Ахаиа на полуострове Пелопоннес, а также на остров Закинтос, где зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания.

Кроме того, гражданам, которые планируют посетить Грецию или сейчас находятся в стране, рекомендуют избегать контактов с животными, продуктами животного происхождения и морепродуктами, избегать контактов с лицами, имеющим симптомы респираторных заболеваний, и строго соблюдать меры личной гигиены.

"В случае выявления симптомов респираторного заболевания верхних дыхательных путей, безотлагательно обратиться к врачу. Также, гражданам Украины, которые планируют путешествие в Грецию, необходимо приобрести медицинский страховой полис", - добавили в МИД.

Напомним, ранее Департамент консульской службы дал рекомендации гражданам Украины относительно визита в США в связи с введением ограничений на въезд иностранцев из Европы. Украинцы, которые в течение последних 14 дней находились на территории стран ЕС, не имеющих между собой внутренних границ, не смогут попасть в США.