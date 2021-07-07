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В МЗС повідомили стан українців, вертольот з якими впав в озеро в Польщі

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Середа 07 липня 2021 10:58
В МЗС повідомили стан українців, вертольот з якими впав в озеро в Польщі Фото: в лікарні перебувають троє українців після аварії вертольота (rmf24.pl)
Автор: РБК-Україна

Троє українців, які потрапили в аварію вертольота в Польщі, перебувають в лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

Про це РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, внаслідок падіння цивільного гвинтокрилу в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві троє громадян України отримали травми: пілот та двоє пасажирів.

"Постраждалі українці госпіталізовані, їхній стан стабільний, загрози життю немає. Консульство України в Ґданську надає громадянам необхідну консульську допомогу, взаємодіє із правоохоронними органами та Державною комісією Польщі з розслідування авіаційних аварій задля з’ясування причин падіння, підтримує контакт із лікарнею", - сказали в МЗС.

РБК-Україна писало, що найбільше постраждала жінка, яку доставили в лікарню в Гіжицько з травмою хребта. Її 17-річна дочка, теж з пошкодженим хребтом, була доставлена в Ольштин на вертольоті польської медичної авіації.

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