В МЗС повідомили стан українців, вертольот з якими впав в озеро в Польщі
Троє українців, які потрапили в аварію вертольота в Польщі, перебувають в лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.
Про це РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, внаслідок падіння цивільного гвинтокрилу в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві троє громадян України отримали травми: пілот та двоє пасажирів.
"Постраждалі українці госпіталізовані, їхній стан стабільний, загрози життю немає. Консульство України в Ґданську надає громадянам необхідну консульську допомогу, взаємодіє із правоохоронними органами та Державною комісією Польщі з розслідування авіаційних аварій задля з’ясування причин падіння, підтримує контакт із лікарнею", - сказали в МЗС.
РБК-Україна писало, що найбільше постраждала жінка, яку доставили в лікарню в Гіжицько з травмою хребта. Її 17-річна дочка, теж з пошкодженим хребтом, була доставлена в Ольштин на вертольоті польської медичної авіації.