UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

МИД: Россия не может быть "посредником" в конфликте на Донбассе, который она развязала

Автор: Инна Собора

Настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы "посреднической" роли России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия с первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Популярные новости
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021
Минские соглашения выполнить невозможно, США могут помочь решить конфликт на Донбассе, - Ермак 13 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
Коррупция и влияние олигархов: главное из доклада Европарламента по Украине 11 февраля 2021
Россия назвала два вопроса, от которых зависит урегулирование на Донбассе 11 февраля 2021
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
Подозреваемый в растрате 17 млн грн Лахненко уже фигурировал в делах по госимуществу 12 февраля 2021
Подготовка к госизмене: Офис генпрокурора рассказал о делах Козака и Медведчука 11 февраля 2021
Зеленский созывает СНБО. Часть заседания будет закрытой 12 февраля 2021
Верховный суд отклонил два иска по санкциям против трех телеканалов Козака 10 февраля 2021

Украинские дипломаты отмечают, что Россия почти семь лет назад начала необъявленную войну против Украины, аннексировав Крым и розвязав конфликт на Донбассе.

"Российское военное присутствие на оккупированной части Донбасса продолжается по сей день. Незаконное пересечение неконтролируемого правительством Украины участка украинско-российской границы транспортными эшелонами и военной техникой для усиления и ротации вооруженных формирований РФ стали постоянной практикой", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Россия сознательно не выполняет договоренности, достигнутые в "нормандском формате", а также Минские договоренности.

"Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта. Непосредственная роль и участие России в продолжающемся на востоке Украины в вооруженном конфликте задокументирована и известна международному сообществу", - отмечают в МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что минские соглашения по Донбассу остаются "совсем неубиваемым" документом. Он заявил об их выгодности РФ.

РБК-Украина писало, что Путин утверждает, что не собирается покидать Донбасс "ни смотря ни на что".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД РФДонбасс
Читайте также
Сколько денег понадобится на восстановление Донбасса: Резников озвучил сумму
Ермак про обострение на Донбассе: переговоры дальше вести невозможно
Прогноз погоды