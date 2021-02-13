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МЗС: Росія не може бути "посередником" в конфлікті на Донбасі, який вона розв'язала

Автор: Инна Собора

Наполегливі твердження російських офіційних осіб про начебто "посередницьку" роль Росії у мирному процесі на Донбасі викликають обурення. Росія від першого дня збройного конфлікту не була і в принципі не може бути посередником у конфлікті, який вона розпочала і в якому продовжує брати участь.

Про це йдеться в заяві Міністерства закорднонних справ (МЗС) України.

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Українські дипломати наголошують, що Росія майже сім років тому розпочала неоголошену війну проти України, анексувавши Крим та розв'язавши конфлікт Донбасі.

"Російська військова присутність на окупованій частині Донбасу триває донині. Незаконний перетин неконтрольованої Урядом України ділянки українсько-російського кордону транспортними ешелонами і військовою технікою для підсилення і ротації збройних формувань РФ стали постійною практикою", - йдеться в заяві.

Крім того, зазначається, що Росія свідомо не виконує домовленості, досягнуті у "нормандському форматі", а також Мінські домовленості.

"Кремль має припинити уводити в оману весь цивілізований світ безпідставними заявами про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту. Безпосередня роль і участь Росії у триваючому на сході України збройному конфлікті задокументована та відома міжнародному співтовариству", - наголошують в МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що мінські угоди по Донбасу залишаються "зовсім невбиваним" документом. Він заявив про їх вигідність РФ.

РБК-Україна писало, що Путін стверджує, що не збирається покидати Донбас "ні дивлячись ні на що".

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