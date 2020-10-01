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У МЗС Росії заявили про загрозу обвалення відносин з Німеччиною

Москва, Четвер 01 жовтня 2020 16:30
У МЗС Росії заявили про загрозу обвалення відносин з Німеччиною
Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про обвалення відносин з Німеччиною. Ускладнення ситуації відбувається на тлі звинувачень німецькими політиками Росії в отруєнні опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Ntv.ru.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав звинувачення російської влади в отруєнні політика "голослівними".

"Звучать голослівні звинувачення, ультиматуми, погрози на нашу адресу. Наявні зяючі провали в пам'яті деяких німецьких політиків про історичне призначення наших країн у європейських і світових справах", - заявив Лавров.

Заступник керівника європейського департаменту МЗС Росії Олег Красницький зазначив, що відносини з Німеччиною знову "випробовуються на міцність".

"Зараз вони піддаються черговим випробуванням на міцність. Виникла загроза обвалення. Був період ерозії в їх стані, — викликаний він був розбіжностями геополітичного і стратегічного характеру, а також різними підходами щодо низки актуальних міжнародних проблем", - зазначив Красницький.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що з Навальним працюють західні спецслужби.

Нагадаємо, Олексій Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

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