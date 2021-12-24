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В МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины: причина

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Москва, Пятница 24 декабря 2021 18:00
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины: причина Фото: МИД России вызвал поверенного в делах Украины (mid.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Министерство иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Ему выразили решительный протест из-за инцидента возле генконсульства РФ во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

МИД России заявил украинскому дипломату решительный протест и потребовал, чтобы Украина выполняла международные обязательства по обеспечению безопасности российских дипломатических и консульских представительств.

Речь идет об инциденте, который произошел в ночь на 24 декабря во Львове. Как утверждают в российском МИДе, неизвестный бросил на территорию генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и "создала угрозу безопасности заграничному учреждению".

"По данному случаю генеральное консульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины и обращение на имя начальника главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных", - говорится в заявлении российского дипведомства.

Там отметили, что аналогичную ноту посольство России в Киеве направило в МИД Украины.

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