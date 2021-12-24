ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах України: причина

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 24 грудня 2021 18:00
У МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах України: причина Фото: МЗС Росії викликало повіреного у справах України (mid.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

До Міністерства закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах України Василя Покотило. Йому висловили рішучий протест через інцидент біля генконсульства РФ у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

МЗС Росії заявило українському дипломату рішучий протест і зажадало, щоб Україна виконувала міжнародні зобов'язання щодо забезпечення безпеки російських дипломатичних і консульських представництв.

Йдеться про інцидент, який стався в ніч на 24 грудня у Львові. Як стверджують в російському МЗС, невідомий кинув на територію генконсульства пляшку із запальною сумішшю, яка запалилася і "створила загрозу безпеці закордонній установі".

"З цієї нагоди Генеральне консульство Росії направило ноту в регіональне представництво МЗС України та звернення на ім'я начальника Головного управління Національної поліції у Львові з вимогою вжити термінових заходів щодо посилення безпеки установи та її співробітників, а також щодо розшуку та покарання винних", - йдеться в заяві російського дипвідомства.

Там зазначили, що аналогічну ноту посольство Росії в Києві направило в МЗС України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна МЗС РФ Москва
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід