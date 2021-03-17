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В МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Ему был выражен решительный протест.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Ему выразили протест из-за акции против дипломатов Посольства России в Украине, которая состоялась 16 марта.

"Вблизи здания посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера", - говорится в заявлении.

Отметим, речь идет о том, что в Киеве возле мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых россияне признают Крым украинским.

"Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в заявлении МИД РФ.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что для деоккупации Крыма нужны более действенные международные шаги.

Зеленский также заявил, что не верит в восстановление отношений между Евросоюзом и Россией до деоккупации Крыма и Донбасса.

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