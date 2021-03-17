У МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах України

Йому висловили протест через акцію проти дипломатів Посольства Росії в Україні, яка відбулася 16 березня.

"Поблизу будівлі посольства і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів посольства і коментарями образливого характеру", - йдеться в заяві.

Зазначимо, мова йде про те, що в Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися плакати, на яких росіяни визнають Крим українським.

"Українському дипломату було заявлено, що російська сторона розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року", - йдеться в заяві МЗС РФ.