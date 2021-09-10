МЗС Росії викликало американського посла
Фото: посол США в Росії Джон Салліван (flickr com statephotos)
Посла США в Москві Джона Саллівана викликали в МЗС Росії. Він вже прибув до дипвідомства. Причини його виклику не називаються. За попередніми даними, це пов'язано з відмовою в акредитації російським журналістам на заходи 11 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
Агентство розмітити 12-секундний ролик, на якому машина американського посла під'їжджає до будівлі російського міністерства.
За даними ЗМІ, американського посла викликали в МЗС Росії через відмову російським журналістам в акредитації на заходи 11 вересня, які пройдуть в Нью-Йорку.