Россия объявила о высылке американских дипломатов

К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, находящиеся в Москве более трех лет. МИД РФ приняло данное решение в ответ на такую же просьбу США по отношению к российским дипломатам в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Ведомости ".

"Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, если США не откажется от трехлетнего ограничения и не пойдет на компромисс очередные американские дипработники будут отправлены в США из России до 1 июля 2022 года.

"До 1 июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной госдепартаментом цифры высылаемых россиян", - резюмировала она.