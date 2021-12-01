Росія оголосила про висилку американських дипломатів

До 31 січня 2022 року Росію повинні покинути співробітники посольства США, які знаходяться в Москві більше трьох років. МЗС РФ прийняло дане рішення у відповідь на таке ж прохання США по відношенню до російських дипломатів у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ведомости".
"Ми розглядаємо американську вимогу саме як висилку і маємо намір реагувати відповідним чином. До 31 січня 2022 року Росію повинні покинути співробітники посольства США в Москві, які перебувають у відрядженні понад три роки", - заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.
За словами Захарової, якщо США не відмовиться від трирічного обмеження і не піде на компроміс чергові американські диппрацівники будуть відправлені в США з Росії до 1 липня 2022 року.
"До 1 липня наступного року, якщо Вашингтон не відмовиться від трирічного правила і не піде на компроміс, ще поїдуть працівники в загальній кількості, пропорційній оголошеної Держдепартаментом цифри висилаються росіян", - резюмувала вона.
Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ РФ Захарова заявила, що 55 дипломатів покинуть США в найближчі місяці. При цьому в Держдепі не вважають, що майбутній від'їзд понад 50 російських дипломатів з США - це висилка. Їх можуть замінити на інших людей.
За даними МЗС Росії, станом на 29 жовтня в США як і раніше працювали близько 200 російських дипломатів, у тому числі співробітники російського представництва при ООН.
За інформацією Захарової, з кінця 2016 року США "під різними приводами"вислали більше сотні російських співробітників і членів їх сімей.