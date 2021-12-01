Росія оголосила про висилку американських дипломатів

До 31 січня 2022 року Росію повинні покинути співробітники посольства США, які знаходяться в Москві більше трьох років. МЗС РФ прийняло дане рішення у відповідь на таке ж прохання США по відношенню до російських дипломатів у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ведомости ".

"Ми розглядаємо американську вимогу саме як висилку і маємо намір реагувати відповідним чином. До 31 січня 2022 року Росію повинні покинути співробітники посольства США в Москві, які перебувають у відрядженні понад три роки", - заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

За словами Захарової, якщо США не відмовиться від трирічного обмеження і не піде на компроміс чергові американські диппрацівники будуть відправлені в США з Росії до 1 липня 2022 року.

"До 1 липня наступного року, якщо Вашингтон не відмовиться від трирічного правила і не піде на компроміс, ще поїдуть працівники в загальній кількості, пропорційній оголошеної Держдепартаментом цифри висилаються росіян", - резюмувала вона.