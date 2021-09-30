В МИД России создадут департамент "мягкой силы": чем он будет заниматься

В МИД России создадут новый департамент, который будет заниматься стратегией "мягкой силы". Утверждается, что в его задачи войдет координация международных связей в культуре, искусстве, образовании и спорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Как рассказали агентству в министерстве, в контексте активного использования в мире элементов так называемой "мягкой силы" в МИД рассматривают вопрос создания в центральном аппарате ведомства отдельного департамента. Он возьмет на себя координацию международных связей в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта, утверждает собеседник издания.

"Планируется, что новый департамент возьмет на себя разработку общей политики РФ в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, определение приоритетов на этом треке", - добавили в ведомстве.

Кроме того, новый департамент будет отвечать за подготовку межправительственных договоренностей, вести контроль за выполнением международных обязательств РФ и реализацией государственных программ в культурно-гуманитарной сфере.

Также департамент будет оказывать консультативную и практическую помощь как профильным государственным учреждениям, так и неправительственным структурам с учетом страновой специфики и запросов зарубежной аудитории.