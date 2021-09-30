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У МЗС Росії створять департамент "м'якої сили": чим він займатиметься

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Москва, Четвер 30 вересня 2021 15:40
У МЗС Росії створять департамент "м'якої сили": чим він займатиметься Фото: Тимчасового повіреного у справах України викликали до МЗС РФ (tvc.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У МЗС Росії створять новий департамент, який займатиметься стратегією "м'якої сили". Стверджується, що в його завдання увійде координація міжнародних зв'язків в культурі, мистецтві, освіті та спорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Як розповіли агентству в Міністерстві, в контексті активного використання в світі елементів так званої "м'якої сили" в МЗС розглядають питання створення в центральному апараті відомства окремого департаменту. Він візьме на себе координацію міжнародних зв'язків у галузі культури, науки, мистецтва, молодіжних обмінів, освіти та спорту, стверджує співрозмовник видання.

"Планується, що новий департамент візьме на себе розробку спільної політики РФ у сфері міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва, визначення пріоритетів на цьому треку", - додали у відомстві.

Крім того, новий департамент відповідатиме за підготовку міжурядових домовленостей, вестиме контроль за виконанням міжнародних зобов'язань РФ та реалізацією державних програм у культурно-гуманітарній сфері.

Також департамент надаватиме консультативну та практичну допомогу як профільним державним установам, так і неурядовим структурам з урахуванням країнової специфіки та запитів закордонної аудиторії.

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