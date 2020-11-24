МИД России сомневается в сближении с США после инаугурации Байдена

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Россия вряд ли может надеяться на улучшение отношений с США после инаугурации Джо Байдена (избранного президента). Причина - совпадение взглядов на Россию среди демократов и республиканцев.

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, нет оснований рассчитывать на динамичное улучшение отношений, поскольку в американском мейнстриме наблюдается тотальное совпадение взглядов на современную Россию

"… (эти взгляды, - ред.) не оставляют шансов на движение по восходящей траектории, по крайней мере в среднесрочной перспективе", - заявил Рябков.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп уже распорядился начать процедуру передачи власти Байдену. До этого федеральные власти объявили о готовности передать власть Байдену - это стало первым шагом на пути признания командой Трампа поражения на выборах.

Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Байдена еще рано поздравлять с победой на президентских выборах в США. Он считает, что корректнее будет дождаться официального подведения итогов.