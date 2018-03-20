МИД России пригласил иностранных послов обсудить отравление Скрипаля

В Министерстве иностранных дел России 21 марта пригласили всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении РФ отравляющих веществ на территории Великобритании. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают российские СМИ.

"Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ", - сказала она.

Сообщается, что на встрече планируется "довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".

Напомним, ранее страны ЕС сделали заявление в котором заявили, что Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, которое считает Россию с большой долей вероятности ответственной за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В своем заявлении главы дипломатических ведомств подчеркивают, что все содружество шокировано использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России, и отмечают, что использование химического оружия независимо о того, кто им воспользовался и для каких целей, является неприемлемым.