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Интервью

МИД России пригласил иностранных послов обсудить отравление Скрипаля

НовостиПолитика    20.03.2018 - 18:06
Фото: МИД РФ (twitter.com/MID_RF)
Фото: МИД РФ (twitter.com/MID_RF)

Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Британии о применении на ее территории отравляющих веществ

В Министерстве иностранных дел России 21 марта пригласили всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении РФ отравляющих веществ на территории Великобритании. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают российские СМИ.

"Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ", - сказала она.

Сообщается, что на встрече планируется "довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".

Напомним, ранее страны ЕС сделали заявление в котором заявили, что Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, которое считает Россию с большой долей вероятности ответственной за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В своем заявлении главы дипломатических ведомств подчеркивают, что все содружество шокировано использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России, и отмечают, что использование химического оружия независимо о того, кто им воспользовался и для каких целей, является неприемлемым.

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Теги: Российская Федерация
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