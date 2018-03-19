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Интервью

Отравление Скрипаля: ЕС опубликовал официальное заявление

НовостиПолитика    19.03.2018 - 13:06
Фото: флаг Евросоюза (flickr.com-Campus France)
Фото: флаг Евросоюза (flickr.com-Campus France)

Евросоюз требует от России объяснений и полного раскрытия информации об боевом газе "Новичок"

Европейский Союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, которое считает Россию с большой долей вероятности ответственной за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в заявлении Совета министров иностранных дел ЕС, опубликованном в понедельник.

"Европейский союз решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери", говорится в заявлении.

В своем заявлении главы дипломатических ведомств подчеркивают, что все содружество шокировано использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России, и отмечают, что использование химического оружия независимо о того, кто им воспользовался и для каких целей, является неприемлемым.

"Использование любой химического оружия любым лицом является абсолютно неприемлемым и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах", - говорится в документе.

В связи с вышесказанным, Евросоюз выдвинул ряд требований России. В частности, призвал РФ срочно ответить на вопросы, которые ставит Великобритания и международное сообщество, и обеспечить немедленное и полное раскрытие своей программы "Новичок" перед Организацией по запрещению химического оружия.

"ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям осудить ответственных за это преступление", - отмечается в документе.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предупредил Россию, что она "никого не обманывает" своим ответом на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и описал реакцию Кремля как "все более абсурдную".

Экс-шпион РФ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в Солсбери с признаками отравления. Экспертиза показала, что потерпевшие были отравлены боевым нервно-паралитическим газом "Новичок", разработанным и находящимся на вооружении Российской Федерации.

В свою очередь, РФ отрицает свою причастность к отравлению.

 

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Теги: шпион, отравление, Евросоюз
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