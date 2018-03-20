МЗС Росії запросило іноземних послів обговорити отруєння Скрипаля

У Міністерстві закордонних справ Росії 21 березня запросили всіх акредитованих в РФ послів зарубіжних держав на зустріч з керівництвом та експертами департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями, щоб обговорити ситуацію навколо заяв Лондона про застосування РФ отруйних речовин на території Великобританії. Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передають російські ЗМІ.

"Основна тема зустрічі - ситуація навколо заяв Великобританії про застосування на її території отруйних речовин", - сказала вона.

Повідомляється, що на зустрічі планується довести російську точку зору до офіційних представників зарубіжних держав, відповісти на можливі запитання, а також озвучити питання, наявні у російської сторони".

Нагадаємо, раніше країни ЄС зробили заяву, в якій заявили, що Європейський союз вкрай серйозно ставиться до оцінки уряду Великобританії, яка вважає Росію з великою часткою ймовірності відповідальною за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

У своїй заяві глави дипломатичних відомств підкреслюють, що всі співдружність шокована використанням вперше за 70 років нервово-паралітичної речовини військового класу, розробленого в Росії, і відзначають, що використання хімічної зброї незалежно від того, хто нею скористався і для яких цілей, є неприйнятним.