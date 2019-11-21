В МИД России назвали минские соглашения шансом для реинтеграции Донбасса

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала минские договоренности шансом Украины для реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По ее словам, минские соглашения помогут Украине "вернуться на уровень настоящей государственности".

"Мы смотрим на минские договоренности как на шанс Украины провести реинтеграцию, хотя это очень непростое слово для Донбасса и вызывающее там, мне кажется, уже аллергию, так или иначе каким-то образом все-таки вернуться на пути или позиции "настоящей государственности". Не политических бесконечных истерик, не дешевой политической игры, а на платформу, на базу, на уровень "настоящей государственности", - сказала она.

Напомним, экс-специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Российская Федерация на протяжении четырех лет нарушает минские соглашения. Отметим, что военный конфликт на Донбассе длится до сих пор.

Кроме того, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что минский процесс на Донбассе будет продолжаться, даже если не будет политического урегулирования.